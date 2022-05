Clínica de reabilitação incendiada por paciente na Baixada é interditada pela Vigilância Sanitária - Reprodução

Clínica de reabilitação incendiada por paciente na Baixada é interditada pela Vigilância SanitáriaReprodução

Publicado 19/05/2022 07:35 | Atualizado 19/05/2022 07:41

fotogaleria

Rio - A Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu interditou a Clínica de Reabilitação Caetana Greco, na Baixada Fluminense, após um paciente atear fogo em um colchão, provocando um incêndio que deixou duas pessoas mortas nesta terça-feira . Outras sete pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito de ter cometido o crime — quatro delas estão em estado grave. O dono do espaço é esperado para prestar depoimento nesta sexta-feira, na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O local foi fechado por problemas sanitários. A Justiça já tinha determinado fechamento da unidade, que seguiu funcionando por conta de uma manobra jurídica.

A Secretaria Municipal de Saúde determinou que os pacientes sejam transferidos para outra unidade conveniada à clínica. Além disso, equipes do setor de saúde mental vão fazer uma força-tarefa para atender cada caso e verificar a possibilidade de alta ou tratamento em casa. Caso a transferência não seja feita por parte da clínica, os pacientes que necessitarem de internação serão inseridos no Sistema Estadual de Regulação, do governo do estado, para continuar o tratamento.

Uma das vítimas fatais do incêndio é Davi da Silva, de 28 anos. Ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e morreu ainda no local. Jonas Ferreira da Silva, de 33, chegou a ser socorrido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, mas já deu entrada na unidade intubado e com estado delicado. Ele passou por atendimento durante toda a noite, mas na madrugada desta quarta-feira acabou não resistindo aos ferimentos.

Quatro vítimas sendo um adolescente de 15 anos, que não teve sua identidade revelada, o jovem Gian Carvalho, de 19 anos, Richard Fernandes, de 23, e Douglas dos Santos, de 26, seguem internados no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com a SMS, todos eles estão em estado grave nesta quinta-feira. A unidade é referência no tratamento de queimados.

Vitor Paulo Teles da Silva, de 22 anos, e Vitor dos Santos, de 23, também foram socorridos para a unidade de saúde na cidade da Baixada Fluminense. Os dois sofreram queimaduras de primeiro grau no rosto, foram atendidos na emergência e estavam internados em estado estável de saúde na noite desta quarta. Ainda não há informações sobre a atualização do quadro clínico deles nesta quinta-feira.

Luiz dos Santos Renato Melo, acusado de incendiar a clínica, recebeu voz de prisão ainda no local e foi socorrido sob custódia para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ele deu entrada na unidade de saúde com queimaduras na face, dorso e braços, foi encaminhado para o centro cirúrgico e seu estado de saúde é estável.

De acordo com relato de outros internos a policiais militares, o suposto responsável teria começado o incêndio ateando fogo a colchão. As chamas se espalharam e atingiram outros alojamentos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada e realiza perícia no local.