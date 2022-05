Ex-morador Diego Santos fotografou garoto pulando na Baía de Guanabara - Diego Santos

Ex-morador Diego Santos fotografou garoto pulando na Baía de GuanabaraDiego Santos

Publicado 19/05/2022 19:39

Rio - Depois de perder os parentes, que morreram durante a pandemia da covid-19, Fabrício Pereira dos Santos, de 45 anos, ficou desempregado. Sem dinheiro e família, foi morar nas ruas do Rio. Acolhido por uma unidade da prefeitura, ele está reencontrado a vontade de sonhar. Em uma oficina fotográfica itinerante, o ex-morador de rua fotografou paisagens da Baía de Guanabara que estão em exposição no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro da cidade.

A exposição da segunda edição do Projeto Inserir foi aberta, semana passada, no Hélio Oiticica, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), reúne trabalhos de 35 acolhidos em abrigos da prefeitura. São pessoas que estão a caminho da reinserção social. Em oficinas fotográficas itinerantes, eles retratam cenas do espaço urbano carioca, numa maneira inovadora de geração de renda para essas pessoas que viviam em situação de rua.

fotogaleria



“Há mais de 25 anos, fiz um curso de fotografia. Então, quando me deram a câmera para fazer as fotos, estudei o melhor ângulo. Fiquei olhando a paisagem até escolher a melhor posição. Essa oficina foi muito boa, me deu autoestima novamente e me fez sentir especial”, contou Santos que planeja voltar estudar e cursar Fotografia.

Outro ex-morador de rua, que também tem fotos na exposição no centro municipal, é Diego Augusto Souza dos Santos, de 31 anos, que viveu nas ruas da Lapa entre os anos de 2019 e 2021. O vício da sua mãe em drogas foi o principal motivo que o levou às ruas. Reinserido socialmente, hoje, Santos cuida da mãe e a acompanha em seu tratamento contra o vício.

É da sua autoria de Santos a foto com o garoto prestes a mergulhar nas águas da Baía de Guanabara, diante do Museu do Amanhã. “Quando fiz as fotos, foi um dia maravilhoso e de muito calor. As crianças estavam pulando e eu pedi para tirar fotos delas”, lembrou o ex-morador de rua que, atualmente, conseguiu emprego na Revista Traços e é porta voz cultural da publicação.

Os fotógrafos profissionais Claudia Poggio, Fernando Maia e Marcos Custodio dirigiram as oficinas e suas fotos serão projetadas digitalmente na exposição. Enquanto as dos acolhidos foram impressas em papel e estão à venda durante a exposição, que vai até 11 de junho. Depois, poderão ser adquiridas pelo e-mail [email protected] .De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Maria Pucú, esse projeto possibilita qualificação e empregabilidade a partir da retomada da autoestima.

“Com essas fotos, eles (os ex-moradores de rua) se veem na cidade e se enxergam como parte dela”, ressaltou a subsecretária de Proteção Social Especial, da SMAS, Sheila Oliveira. De acordo com ela, desde outubro do ano passado, quando ocorreu a primeira oficina de fotografia itinerante, o projeto já conta em seu acervo com cerca de 300 fotos. Com base nos resultados das oficinas, dois participantes (Fabrício e Diego) foram escolhidos pelo projeto para participar do concurso de fotografias Olhos de Ver – Edição Olhos de Reviver Centro, da Prefeitura do Rio. As melhores fotos do concurso farão parte de uma edição digital de cartões postais do projeto Olhos de Ver.

O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica fica na Rua Luís de Camões, 68, Praça Tiradentes, Centro. A entrada para a exposição do Projeto Inserir é gratuita, de segunda a sábado, das 10h às 18h.