Deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) - Divulgação/Alerj

Deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB)Divulgação/Alerj

Publicado 19/05/2022 22:03

Rio - Os ataques verbais envolvendo o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB), durante uma sessão plenária na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) foram levados ao Conselho de Ética. Na tarde desta quinta-feira (19), os deputados estaduais do PSB, Carlos Minc e Waldeck Carneiro, e o PSOL protocolaram uma denúncia no Conselho da Alerj contra o deputado bolsonarista. Na denúncia, foram citadas ofensas transfóbicas, gordofóbicas e injúria, cometidos na mesma sessão. Os ataques foram registradas em vídeo e divulgados nas redes sociais.