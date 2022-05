13ª DP (Ipanema) - Foto: Reprodução / Google Maps

13ª DP (Ipanema)Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 19/05/2022 19:26

Rio - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira, após suspeita de que integrariam quadrilha de estelionatário. No momento da prisão, os suspeitos sacavam dinheiro em uma agência da Caixa Econômica Federal em Ipanema, Zona Sul. Os homens foram identificados como Francisco Henrique Viana Silva e Julio Cesar Lopes da Silva.

Segundo as investigações da 13ª DP (Ipanema), os dois fazem parte de um quadrilha de São Paulo especializada em estelionatos com cartões. Eles se passam por clientes para fazer os saques de dinheiro nos caixas eletrônicos.

Com eles, os policiais encontraram R$ 3.450 em dinheiro, além de 60 cartões de diferentes titulares. As informações são do G1.