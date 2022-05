Renato Couto foi morto por militares da Marinha - Arquivo pessoal

Renato Couto foi morto por militares da Marinha Arquivo pessoal

Publicado 19/05/2022 19:07 | Atualizado 19/05/2022 21:40

Rio - O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Capital, recebeu a denúncia do Ministério Público na ação penal contra os sargentos, o caboe o pai do sargento Bruno,. Os quatro são acusados pela morte do perito da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça, executado a tiros no último dia 13, em um ferro-velho explorado por Lourival e Bruno, na Avenida Radial Oeste, na Praça da Bandeira, Zona Norte da cidade.