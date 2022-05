No apartamento, foram apreendidos um cabo de vassoura e uma ripa de madeira, objetos utilizados por Yipeng na tortura - Divulgação

No apartamento, foram apreendidos um cabo de vassoura e uma ripa de madeira, objetos utilizados por Yipeng na torturaDivulgação

Publicado 19/05/2022 22:05

Rio – Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (19), um homem chinês chamado Yipeng Ruan pelos crimes de sequestro, tortura-castigo e abandono intelectual de seu filho de 11 anos, na Tijuca, Zona Norte. De acordo com a polícia, a criança foi espancada violentamente com pauladas, socos e pontapés.

Segundo as investigações, o pai da criança trancou o filho no apartamento desde segunda-feira, dia em que ocorreu os hematomas, esperando pelo desaparecimento das lesões para que pudesse ir para e escola, ou até mesmo sair de casa e brincar com os amigos.

Policiais encontraram o menino trancado no apartamento e com diversas escoriações e equimoses por todo o corpo. No apartamento, foram apreendidos um cabo de vassoura e uma ripa de madeira, objetos utilizados por Yipeng na tortura.

Diante das agressões, os agentes prenderam o pai da criança no Centro da cidade, contatado de imediato o consulado chinês. O menino foi entregue a mãe.