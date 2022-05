Vídeo mostra infestação de ratos em loja da Ceasa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vídeo mostra infestação de ratos em loja da CeasaFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/05/2022 21:04

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta quinta-feira, mostra uma infestação de ratos em uma das lojas da Central de Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa), em Irajá, Zona Norte. Nas imagens, é possível ver os animais comendo abóboras que estavam armazenadas em um galpão do local.



Os roedores chegaram a cair do carrinho com os frutos, que já não tinha mais espaço para a quantidade de animais. A Ceasa não retornou aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta matéria.