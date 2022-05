Bolsonaro participa no Rio de congresso sobre mercado global de carbono - Divulgação

Bolsonaro participa no Rio de congresso sobre mercado global de carbonoDivulgação

Publicado 19/05/2022 19:02

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na manhã desta quinta-feira (19) no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, para participar do Congresso Mercado Global de Carbono. O evento está acontecendo desde quarta-feira (18) e tem o objetivo de discutir e apresentar novas estratégias para fortalecer a economia verde no Brasil, com foco em inovação e sustentabilidade.

fotogaleria

O congresso, que tem apoio institucional do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central, é uma iniciativa do Banco do Brasil e da Petrobras.



O esquema de segurança foi reforçado no local para a chegada do presidente e, por conta disso, a calçada em frente ao Jardim Botânico foi fechada. Com isso, pedestres que passavam pelo local precisaram transitar pelo meio da rua.



À tarde, o presidente deixou o evento para voltar a Brasília, onde participará da posse de ministros no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Serão empossados Alberto Bastos Balazeiro, Amaury Rodrigues Pinto Junior e Morgana de Almeida Richa, além do desembargador Sérgio Pinto Martins.