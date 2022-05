Corregedor da Alerj, deputado estadual Noel de Carvalho - Divulgação/Alerj

Corregedor da Alerj, deputado estadual Noel de CarvalhoDivulgação/Alerj

Publicado 19/05/2022 15:02



Rio - O corregedor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), deputado Noel de Carvalho (Solidariedade), analisa os vídeos em que o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) faz ofensas transfóbicas à vereadora Benny Briolly (PSOL). O caso aconteceu durante uma sessão na Alerj, nesta terça-feira (17), e repercutiu por conta da agressividade nas palavras do político bolsonarista durante o seu discurso.

fotogaleria

Responsável por promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina na casa, Noel de Carvalho disse "repudiar veementemente qualquer tipo de discriminação, assim como lamenta os excessos que ocorreram nas falas dos deputados no plenário da Alerj, que é a casa das pessoas". Para Noel, o trabalho dos parlamentares é defender os interesses do povo do estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Amorim se referiu à vereadora como "belzebú", "aberração da natureza", além de se dirigir a ela no masculino: "Ela faz referência a um vereador homem pois nasceu com pênis e testículos, portanto é homem". Procurado, o deputado afirmou não ter cometido transfobia, mas que "apenas criticou as aberrações que o politicamente correto e a esquerda fazem com a língua portuguesa". O parlamentar concluiu dizendo: "Vivemos em um país livre, e se os grupos identitários precisam da censura e da opressão para defenderem suas causas, é mais um sinal de que elas estão equivocadas".

Rodrigo Amorim já havia repercutido na mídia ao quebrar uma placa que homenageava a vereadora Marielle Franco durante uma manifestação a favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro.

Na manhã de sexta-feira (20), Benny vai à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) registrar ocorrência referente aos ataques e ameaças do deputado Rodrigo Amorim. Segundo a assessoria da vereadora, nenhuma instituição pública a procurou para prestar apoio após o ocorrido.

Veja o vídeo do momento das ofensas:

DENÚNCIA: Vereadora Benny Briolly sofre ataques racistas e transfóbicos de deputado bolsonarista na Alerj, o mesmo que quebrou a placa de Marielle Franco.



Você não é o machão, @RJRodrigoAmorim? Aguarde as consequências jurídicas! pic.twitter.com/gZvrskRyy8 — Benny Briolly (@BennyBriolly) May 18, 2022