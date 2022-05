Homem foi preso na noite desta quarta-feira (18) - Reprodução

Publicado 19/05/2022 14:11

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, de 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (18), em Barra do Piraí, no Sul do estado, suspeito de tentativa de homicídio contra um morador em situação de rua. Segundo as investigações, o autor teria despejado querosene na vítima e com um fósforo, ateou fogo.



De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é comerciante no município e possuí um depósito de materiais recicláveis. O crime teria ocorrido após o morador de rua, que sofre de esquizofrenia, entrar no comércio a procura de um objeto de valor. Ao saber da invasão, ele resolveu se vingar. Na madrugada da última sexta-feira (13), o homem foi ao local onde o morador de rua passava a noite e cometeu o crime.



A vítima se desesperou com o corpo em chamas e, mesmo ferido, conseguiu ir até o Hospital Santa Casa de Barra do Piraí em busca de atendimento. Ele segue internado e seu estado de saúde é grave.



Inicialmente, as investigações apontavam que o crime havia sido cometido em um ponto de ônibus, mesmas não foram encontrados vestígios no local. Novas diligências foram realizadas e os agentes descobriram o real local do crime e identificaram o autor.



O suspeito, ao ser capturado pela polícia, confessou o crime e alegou estar arrependido. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado.



O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí).