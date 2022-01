Benny Briolly (Psol), primeira vereadora trans de Niterói - Divulgação

Publicado 28/01/2022 17:22

Rio - Cerca de 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2021, segundo um dossiê que será entregue nesta sexta-feira, véspera do Dia Nacional da Visibilidade Trans no país, à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS), em Brasília. Este número pode ser maior já que, por falta de monitoramento oficial, o documento foi produzido de forma independente, com o apoio da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). A primeira vereadora trans de Niterói, Benny Briolly, 30 anos, teme entrar para as estatísticas se as autoridades não avançarem nas investigações sobre as ameaças de morte recebidas desde que assumiu o mandato, no início de 2021.



Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) rede de articulação de pessoas trans politicamente mobilizadas no Brasil Divulgação

Benny Briolly foi a quinta mais votada para ocupar uma vaga na Câmara de Niterói, eleita com 4.458 votos. A posição de destaque e firmeza para tratar assuntos com recorte de raça, gênero e classe, além de pauta de mulheres, LGBTQI+, antirracista, de negros e negras a tornou alvo de criminosos nas redes sociais.

Em entrevista ao DIA, a vereadora disse que já estava acostumada com as mensagens racistas e transfóbicas, mas quando passou a receber ameaças de morte percebeu que o caso estava tomando maiores proporções. Na tentativa de se proteger, em maio de 2021,



"Saí do país por orientação de algumas instituições alinhadas com o PSOL e para preservar a minha segurança e integridade física. Eu tinha que voltar para cumprir as regras e regimentos e hoje eu estou incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, sendo que nada é feito", diz.



Segundo a vereadora, para não ter o mesmo fim da vereadora Marielle Franco em 2018, ela se mantém reclusa dentro de casa, privada de qualquer liberdade, e anda com um carro blindado, custeado por seu partido político. Toda essa proteção parte da própria equipe da vereadora e de sua equipe, que também está exposta aos possíveis ataques. "Atualmente eu não tenho nenhuma segurabilidade que seja do governo. Tenho medo de ser a próxima Marielle Franco. Eu sou uma continuidade do legado dela, a morte da Marielle continua sem resposta e assim segue com a minha vida", desabafou.



Ao todo, sete ameaças de morte já foram registradas na Polícia Civil e todas as investigações correm sob sigilo. Há ainda outras três ameaças ocorridas neste ano que serão anexadas ao processo nos próximos dias. Um ano após o início das investigações, a vereadora disse que nunca foi chamada para depor ou para ser informada sobre o andamento do processo. Além disso, também tentou ajuda no Supremo Tribunal Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Câmara dos Vereadores de Niterói, Procuradoria Geral do Estado e República e também no Ministério Público Federal, todos sem retorno à equipe de Benny Briolly.



"Existe uma negativa do Estado brasileiro, isso é óbvio. O Estado não é apenas omisso, mas nega dar suporte. São muitas ameaças, como não tem uma resposta sobre o processo investigativo? No país que mais mata trans, onde temos menos de 30 mulheres trans na bancada, o Estado deveria ser obrigado a garantir a nossa segurança de forma plena e eficaz", disse.



Em contrapartida, Benny conta que diversos grupos, instituições e organizações estão se movimentando a seu favor e fornecendo apoio. O apoio desses grupos alinhados com a luta da vereadora está sendo fundamental para que ela não desista. "Continuo seguindo firme, não dá para recuar, não dá para voltar atrás. Como diz a filósofa Angela Davis, "quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela". Se eu parar não vou conseguir mais usar a minha boca e corpo para lutar contra as amarras e indignações dessas pessoas. Enquanto estiver viva não aceito ser interrompida".

Dia também procurou a Câmara dos Vereadores de Niterói, mas até o momento não houve resposta.



Dia Nacional da Visibilidade Trans



Neste sábado (29), o país celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans, um ato que luta contra a transfobia e pelos direitos das pessoas trans. Além disso, a campanha reforça o reconhecimento das identidades e busca a sensibilização da sociedade por mais conhecimento.



"O mês da Visibilidade Trans é uma afirmativa dos movimentos sociais. A história mostra que a bandeira do Brasil tem a mancha da morte de pessoas trans. Janeiro é um mês que se comemora a nossa luta, do nosso corpo, de lidar com a sociedade e ocupar espaços de poder. É um mês de afeto entre nós e também de pensar estratégias e marcos a partir das perspectivas de enfrentamentos necessários do que é colocado acima de nós", diz Benny.



OMS deixa de considerar transexualidade como transtorno mental



Procurado, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que havia iniciado uma investigação em maio do ano passado , disse que está verificando o processo.