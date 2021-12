A vereadora Benny Briolly registrou a ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 20/12/2021 15:46

Rio - A vereadora Benny Briolly (PSOL) recebeu nova ameaça de morte por meio de um e-mail anônimo, com o título "Já estou contando as balas". Na tarde desta segunda-feira, a parlamentar registrou a ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio. Benny foi a parlamentar mais votada de Niterói.

No início deste ano, a vereadora chegou a deixar o país após ter recebido uma mensagem com o seu endereço , e foi incluída no Programa de Proteção de Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos. Benny voltou ao Brasil em maio, já em nova residência. As ameaças e discursos de ódio são constantes na rotina da parlamentar. Em postagem no Twitter, a assessoria da vereadora afirmou que "Essa não é a primeira vez que a integridade física da vereadora é agredida".

No Instagram, a equipe da parlamentar também fez um pronunciamento, reforçando que os ataques recebidos por ela são resultado do preconceito da sociedade. "O histórico de ameaças e, sobretudo, desses ataques, são fruto do racismo e transfobia brasileira", denunciou. Benny é a primeira vereadora trans eleita em Niterói.