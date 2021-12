José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do Rio - Reprodução

José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do RioReprodução

Publicado 21/12/2021 10:53

Rio- Ana Regina Agostinho, de 43 anos, mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, que estava no bimotor que caiu entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro, em 24 de novembro, pede vaquinha para continuar as buscas pelo filho.



Ela fez uma postagem nas redes sociais e fez um desabafo em seu perfil do Instagram. "24 dias nesse deserto. Penso positivo, olho para o alto e confio em Deus. O que te digo é que vai dar certo, a vitória vai chegar, esse deserto tem fim e esse fim pode estar bem pertinho", escreveu Ana Regina. O jovem e o empresário Sérgio Alves Dias Filho, de 45 anos, que fretou o voo, ainda seguem desaparecidos.

Ana Regina anunciou a vaquinha na internet Reprodução

Após a paralisação das buscas Ana Regina Agostinho divulgou, na segunda-feira, uma rifa de um colar para continuar nas buscas pelo filho. Ela também divulgou um número de PIX para os seguidores. Na próxima quinta-feira, o caso completará um mês.



O Corpo de Bombeiros do Rio foi a última equipe a finalizar as buscas na região, na semana passada, após apelos feitos por Ana Regina Agostinho e pela namorada do copiloto, Thalya Viana, que fizeram com que autoridades pedissem à corporação a extensão do prazo.

"Não conseguimos! Não conseguimos que estendessem as buscas, os bombeiros estão desmontando as coisas. Não sei como será a partir de agora. Seguimos sem respostas e aparentemente sem ajuda”, criticou Thayla. Atualmente, somente a família do copiloto está percorrendo a área com um barco custeado por eles.