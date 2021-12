Cerca de 100 agentes, entre guardas municipais e policiais militares, fazem a segurança diária dos três corredores do BRT - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 21/12/2021 13:38

Rio - Em operação há seis meses, o 'Programa BRT Seguro' registrou o saldo de 110 prisões no balanço divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP). Criado com o intuito de reforçar a segurança nas estações, reduzir a criminalidade, a evasão de passagens, a desordem e o vandalismo, a iniciativa começa a mudar a aspecto de descaso e abandono com os usuários do BRT.

As prisões foram realizadas após ocorrências de roubo, furto, importunação sexual, receptação e dano ao patrimônio público durante patrulhamento de rotina ou depois de acionamento pela equipe de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO), no Terminal Alvorada.



"O BRT Seguro é um programa fundamental para a segurança das pessoas que fazem uso das estações. Reduzimos a quantidade de furtos de materiais, através do patrulhamento preventivo e de prisões de criminosos. Também diminuímos a quantidade de evasões e de danos aos coletivos e estações. É um trabalho que conta com a integração de segurança pública, através de policiais militares e guardas municipais", comenta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Coordenado pela SEOP, o programa conta com patrulhamento fixo em 53 estações nos três corredores (Transcarioca, Transoeste e Transolímpica) e tem disponível um efetivo de cerca de 100 agentes por dia, entre policiais e guardas. Além disso, atua com quatro rondas móveis durante as 24h do dia para pronto emprego no atendimento das ocorrências enviadas pelo CCO e também em apoio aos agentes que atuam no patrulhamento fixo.



As equipes também realizam ações que vão além da segurança pública: 48 auxílios diversos foram feitos a passageiros, como atendimento de pessoas que passaram mal dentro dos ônibus e nas estações com acionamento de socorro especializado. Lançado no dia 2 de junho pela Prefeitura do Rio, o programa BRT Seguro tem a missão de reforçar o patrulhamento nas estações para oferecer mais segurança aos usuários e evitar atos de criminalidade, de vandalismo e os calotes.



Os policiais militares atuam nas folgas por meio de inscrição no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS); os guardas municipais atuam por meio de compra de folga em cota extra. Todos os profissionais integrantes do programa passaram por um curso de qualificação para atuar no BRT Seguro, em que compreendem as características do patrulhamento nas estações. Ao todo, 1.700 policiais militares e 970 guardas municipais já participaram do treinamento.