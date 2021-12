Acompanhe os horários e as unidades que funcionarão nos feriados de fim de ano - Foto: Divulgação

Acompanhe os horários e as unidades que funcionarão nos feriados de fim de anoFoto: Divulgação

Publicado 21/12/2021 12:40

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio divulgou na manhã desta terça-feira (21) o horário de funcionamento das unidades de atendimento durante os feriados de fim de ano.



Durante o período, as unidades 24 horas da rede – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial tipo III – vão funcionar ininterruptamente.



Já os centros municipais de saúde, clínicas da família e centros de atenção psicossocial tipo II funcionarão de 8h as 12h durante os pontos facultativos dos dias 24 e 31 de dezembro.



Confira abaixo a relação de unidades que funcionam 24h:



– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque – Centro

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco – Del Castilho

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional de Realengo

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Antônio Carlos Mussum