Primeiro dia de verão terá céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuvaCléber Mendes/Agência O DIA

Publicado 21/12/2021 12:05

Rio - Os cariocas recebem, nesta terça-feira (21), precisamente às 12h59, a estação mais quente do ano: o verão, também conhecido pelas chuvas de curta duração e forte intensidade à tarde e à noite. De acordo com o sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, a primeira semana da estação não será diferente no município. Já a partir da noite desta quarta-feira, áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão no oceano poderão causar pancadas de chuva moderada a forte.

A estimativa média de chuva para quarta é de 10 mm para toda a cidade, mas, segundo o Alerta Rio, com a característica de pancadas, a chuva poderá passar desse volume em alguns pontos.



Já o primeiro dia de verão terá céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, com ventos moderados, de 18,5 km/h a 51,9 km/h, durante a tarde.



Após a quarta com previsão de chuva, o tempo permanecerá instável na quinta-feira (23), com possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento, segundo o órgão meteorológico. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média para toda a cidade, 20 mm.



O meteorologista do Sistema Alerta Rio, Nilton Moraes, destacou ainda a previsão de ventos moderados a fortes, de 18,5 km/h a 76 km/h, nesse dia.



Na sexta-feira, véspera de Natal, as áreas de instabilidade continuarão atuando, podendo causar chuva fraca a moderada, isolada, entre a madrugada e manhã. A previsão do tempo indica estimativa média de chuva de 10 mm para esse período.



Entenda as características do verão

Entre as principais características do verão, o meteorologista Nilton Moraes explica que a estação é caracterizada por dias mais longos que as noites, altas temperaturas e as chamadas chuvas de verão: pancadas a partir da tarde. Durante a estação, um dos principais sistemas meteorológicos que ocorrem no Brasil é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).



"Essa faixa de nebulosidade é fundamental para ocorrência de precipitação na região sudeste do país", explicou Moraes.



O carioca deve estar atento aos canais do Centro de Operações Rio (COR), que comunica em tempo real, 24 horas por dia, as previsões de chuva do Sistema Alerta Rio, e orienta a população como agir em casos de alagamentos, ventos fortes e chuvas com raios, entre outros.

Os comunicados são publicados no site do COR, redes sociais e no aplicativo COR.Rio, disponível gratuitamente para Android e iOS. No aplicativo, os usuários podem acompanhar as imagens do Radar Meteorológico, lista de sirenes acionadas e de pontos de apoio da Defesa Civil municipal, além de receber alertas (mensagens com notificações) sobre o deslocamento de núcleos de chuva e sua intensidade.