Momento em que cabo da PM reformado é atingido por tiros - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Momento em que cabo da PM reformado é atingido por tirosREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 21/12/2021 09:10 | Atualizado 21/12/2021 11:40

Rio - Câmeras de segurança registraram o momento em que o cabo reformado da Polícia Militar Robenilson Vasques foi assassinado. O caso aconteceu no último domingo (19), pela manhã, na saída de um supermercado no Centro de Nilópolis. As imagens mostram que a dupla de atiradores já o aguardava, e que Vasques foi atacado pelas costas. Mesmo caído, ele ainda foi baleado outras vezes. Entre 2017 e 2020, Robenilson, conhecido como Robinho, foi secretário municipal de Defesa Civil e Ordem Pública de Belford Roxo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga.



Câmera de segurança mostra momento em que dois atiradores disparam contra o cabo da PM reformado Robenilson Vasques. Crime aconteceu no domingo, em frente a um mercado em Nilópolis.



Crédito: Whatsapp O Dia #ODia pic.twitter.com/3z1pu8V7n4 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 21, 2021 Confira o vídeo (as cenas são fortes):

O vídeo mostra um carro modelo sedã prata parcialmente estacionado na entrada do Supermercado Cristal. Pessoas se movimentam com sacolas e carrinhos de compras quando, de mãos dadas com uma mulher, Robenilson Vasques passa na calçada. Neste momento, dois atiradores abrem a porta do carro rapidamente e vão em direção ao cabo reformado da PM, que é atingido por tiros de pistola pelas costas. Ele cai ainda na calçada, e os criminosos fazem outros disparos, entram no carro e fogem. Um terceiro homem permaneceu no banco do motorista e não saiu no momento dos tiros. A mulher que acompanhava Robenilson, Andreia Nascimento, 49, foi atingida na perna direita.

Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, Andreia deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e ainda no domingo passou por uma cirurgia de emergência. Ela segue internada na unidade de saúde, acompanhada pela ortopedia, e fazendo exames para passar pela cirurgia definitiva. O quadro de saúde dela é estável.