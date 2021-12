Fabrício Alves de Souza, 26 anos, foi baleado e morto durante confronto entre criminosos e a Polícia Militar - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/12/2021 10:31 | Atualizado 21/12/2021 10:56

Rio - Um homem, identificado como Fabrício Alves de Souza, 26, foi baleado e morto na manhã desta terça-feira, no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio, após uma intensa troca de tiros entre criminosos da região e policiais do 41º BPM (Irajá). Pessoas que socorreram o homem para a UPA de Costa Barros afirmam que ele é morador e estava a caminho do trabalho quando foi atingido. De acordo com a direção da UPA, o paciente deu entrada na unidade já em óbito.

Em seguida, um grupo de moradores ateou fogo em objetos em uma das vias do complexo de comunidades em protesto contra as incursões da Polícia Militar na localidade e a morte do homem. Nas redes sociais, conhecidos de Fabrício dizem que ele trabalhava como pintor, era casado e tinha duas filhas.

De acordo com a PM, equipes seguem atuando para controlar a manifestação.



A Estrada de Botafogo, em Costa Barros, principal que dá acesso a Av. Pastor Martin Luther King Júnior, sentido Pavuna, está completamente fechada por conta da manifestação. pic.twitter.com/FF57gVm3Wg — Ação e Reação (@reacao_acao) December 21, 2021

Ainda segundo a PM, na noite da última segunda-feira (20), equipes do 41º BPM (Irajá) estavam baseadas na Rua Mogiqui, em Costa Barros, quando foram atacadas por disparos de arma realizados por criminosos da Comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira. Diante do ataque, o comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) desencadeou nesta terça-feira uma ação para reprimir o crime organizado no complexo , visando a apreensão de armas de guerra e a prisão de criminosos em flagrante e foragidos da Justiça.

Participam das ações equipes do 41º BPM e do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM). Até o momento foram apreendidos uma granada, um rádio e drogas. Equipes de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) também foram deslocadas para apoiar as ações.

A ocorrência foi apresentada na 39ª DP (Pavuna).