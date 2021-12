Médico colombiano Brad Alberto Castrillón Sanmiguel - Divulgação

Médico colombiano Brad Alberto Castrillón Sanmiguel Divulgação

Publicado 21/12/2021 08:59 | Atualizado 21/12/2021 11:38

Rio - O médico Brad Alberto Castrillón Sanmiguel e o instrumentista Zander Mendonça, da clínica onde Maria Jandimar Rodrigues, 39, morreu após uma hidrolipo na última sexta-feira (17) , prestaram depoimento no fim da noite desta segunda-feira (20), na 27ª DP (Vicente de Carvalho). O médico colombiano estava ao lado do seu advogado Hugo Novais e falou por pouco mais de três horas durante o depoimento. Ele saiu sem dar entrevista. Já o depoimento do instrumentador iniciou às 23h e foi até 1h.