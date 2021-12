As investigações estão sendo conduzidas pela 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

20/12/2021

O titular informou ainda que o médico Brad Alberto Castrillón Sanmiguel é aguardado nesta segunda-feira para apresentar todos os documentos que o permite fazer pequenas intervenções cirúrgicas. A clínica de estética onde o procedimento foi realizado também apresentou o alvará para que o estabelecimento pudesse fazer o procedimento."O caso é complexo e não adianta sermos afobados na investigação pois lá na frente, quando chegar ao Ministério Público, os fatos podem ser desmantelados. Mas entendemos a consternação dos familiares", explicou o delegado que coletou, no início desta tarde, as imagens das câmeras de segurança do prédio anexo ao Carioca Shopping.A delegacia agora vai analisar todas as imagens internas e externas do prédio, desde o dia 10 de dezembro, data em que Maria Jandimar fez o primeiro procedimento de hidrolipo, até o dia do ocorrido.Até o momento, nenhum paciente da clínica ou do médico compareceram para fazerem denúncias sobre intervenções cirúrgicas. Foi verificado também que o médico colombiano possui dois antecedentes criminais por ameaças, mas todas referentes a sua vida particular.Durante as investigações, foi informado à delegacia que Maria Jandira era uma das últimas pacientes da clínica este ano, já que os donos do estabelecimento estavam fechando as portas da unidade para se mudarem para um outro lugar, com mais espaço.De acordo com o delegado, a perícia foi realizada no fim da manhã desta segunda-feira na clínica. No local, os agentes encontraram alguns materiais que eram usados para o procedimento de hidrolipo e que a clínica estava apta para pequenas intervenções.O delegado titular comentou também sobre a denúncia do viúvo da vítima, Wagner Vinícius, que alegou falta de atendimento no momento em que a esposa estava passando mal . Segundo ele, o médico, os funcionários e alguns pacientes da clínica serão ouvidos nos próximos dias.