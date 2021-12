Crianças do Campus I não retornarão presencialmente e deverão ser organizadas por ano de escolaridade, independente do turno em que estejam matriculadas, para que sejam atendidas remotamente - Fábio Costa/Agência O DIA

Crianças do Campus I não retornarão presencialmente e deverão ser organizadas por ano de escolaridade, independente do turno em que estejam matriculadas, para que sejam atendidas remotamente Fábio Costa/Agência O DIA

Publicado 21/12/2021 14:04

Rio - O Conselho Superior do Colégio Pedro II (Consup) aprovou, nesta segunda-feira (20), o retorno presencial de suas atividades em 7 de fevereiro de 2022, com possibilidade de presencialidade para 100% dos estudantes. A portaria lançada pela unidade ainda prevê o aproveitamento de atividades não presenciais, para complementação da carga horária mínima necessária para a integralização do curso.

Ainda segundo o texto, crianças do Campus I não retornarão presencialmente e deverão ser organizadas por ano de escolaridade, independente do turno em que estejam matriculadas, para que sejam atendidas remotamente sem nenhuma perda de ensino.