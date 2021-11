Apesar da retomada de aulas presenciais, responsáveis ainda reclamam de ensino híbrido, que ainda tem aulas online - Fábio Costa/Agência O DIA

Publicado 22/11/2021 14:23

Rio - Após diversos impasses na Justiça em relação ao retorno das atividades presenciais do Colégio Pedro II, pais de estudantes da instituição comemoram a volta às aulas nesta segunda-feira (22), no campus do Centro do Rio. Ainda assim, o ensino híbrido adotado pela escola, com disciplinas onlines e presenciais, ainda é alvo de críticas por parte dos responsáveis.

De acordo com alguns pais, durante as aulas online, crianças têm tido grande dificuldade para aprender as matérias e a qualidade do ensino teria caído em comparação ao método presencial. O bancário Marcos Cervantes, de 45 anos, pai da aluna Beatriz, contou que menina estava ansiosa pela volta às aulas presenciais e que teve dificuldade de aprendizado.

"A aula online para criança é um pouco difícil de prender a atenção por 30 minutos e o aprendizado fica um pouco evasivo. A presencial é melhor, e não vejo motivo para não ter porque não tivemos mais morte por covid-19 e a vacinação está superando as expectativas no Rio", opinou o bancário.

Caroline Paes, mãe do aluno João Victor, também relatou a dificuldade do filho de aprender e contou que ela mesma acabava ensinando as matérias que o menino ficava em dúvida. "Acho que demorou muito pra voltar e nem é 100%. E nas escolas particulares tudo voltou ao normal. Por que só no Pedro II não retorna? Online não dá pra aprender direito, as aulas são muito vagas. Somos nós [pais] que acabamos ensinando", explicou Caroline.