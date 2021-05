Benny Briolly, de 29 anos Reprodução

Por Bernardo Costa

Publicado 19/05/2021 20:03 | Atualizado 19/05/2021 20:09

Rio - Fora do país por medida de segurança, a vereadora Benny Briolly (Psol), a primeira parlamentar trans eleita para a Câmara Municipal de Niterói, foi ameaçada de morte por um grupo que se intitula de extrema direita e que age na deep web, um ambiente da internet com acesso e possibilidades restritas de rastreio. Segundo a vereadora, os ataques se intensificaram em dezembro de 2020, antes mesmo de ela tomar posse.

A ameaça de morte foi enviada para o e-mail da parlamentar pelo grupo de extrema direita.

"No conteúdo exigiam que eu renunciasse ao cargo para o qual fui eleita, caso contrário, iriam até a minha casa me matar. O e-mail mencionava o meu exato endereço no Morro da Penha, minha favela (em Niterói). Por esse motivo, fui obrigada a me mudar da favela para seguir protocolos de segurança", disse a vereadora em entrevista a O DIA.

Benny Briolly deixou o país por decisão do Psol, com o objetivo de 'assegurar a minha vida diante dessa situação'.

"O que posso dizer é que estou em um lugar seguro, recebendo o respaldo necessário para poder manter minha integridade física e minha saúde mental", diz a vereadora, que relatou um histórico das ameaças:

"Sofro ameaças e agressões desde quando era assessora parlamentar da então vereadora, e agora deputada federal, Talíria Petrone. Mas a situação se intensificou muito desde que fui eleita, antes mesmo de tomar posse. São muitos episódios de violência política, racismo e transfobia".

Apesar de clima hostil na Câmara de Vereadores de Niterói, Benny Briolly afirmou não ter sofrido ameaça no ambiente da casa legislativa:

"A Câmara Municipal de Niterói é atravessada por toda lógica estrutural racista, transfóbica e machista. Por isso, a Câmara é um ambiente muito hostil para nossos corpos e para o projeto político que representamos. Ali dentro sofremos de várias formas racismo e LGBTfobia, mas nunca sofremos ameaça não".

Benny Briolly informou que foi incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, na última sexta-feira. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que coordena a iniciativa, o programa tem o objetivo de articular medidas protetivas para garantir que o defensor permaneça em seu local de atuação e exerça sua militância em segurança.

"É um absurdo qualquer parlamentar ter de se afastar do território onde foi eleito por insegurança. Isso me impede de exercer plenamente o cargo para o qual fui eleita. Fui a vereadora mais votada da cidade exatamente porque conhecemos e circulamos cada canto da cidade. Nossa forma de fazer política se diferencia da velha política porque não ficamos dentro de um gabinete despachando. Escutamos nosso povo atentamente e transformamos as demandas em projetos de lei e outras ações legislativas. Prestamos contas do nosso trabalho no transporte público, nas praças da cidade. Meu afastamento prejudica toda essa dinâmica", disse Benny Briolly.