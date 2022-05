Fiéis têm se mostrado inseguros em transitar pelas ruas do bairro para irem à missa - Reprodução/Google Maps

Fiéis têm se mostrado inseguros em transitar pelas ruas do bairro para irem à missa

Rio - Uma igreja do bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi alvo de criminosos durante uma semana. A Paróquia Nossa Senhora das Neves fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, mas a presença da 73ª DP (Neves) do lado oposto da via não impediu que a matriz sofresse sete furtos entre o último dia 11 e esta quarta-feira (18).



Uma publicação da igreja nas redes sociais relata que os fios das câmeras de segurança do templo foram cortados e, entre os materiais levados pelos criminosos estão dez luminárias, barras de ferro, esquadrias, além de duas portas, todas de alumínio. Grades foram arrombadas e acabaram ficando tortas e quebradas. Vidros das janelas também forem destruídos. O prejuízo estimado da matriz é de R$ 5 mil.

A paróquia diz ainda que fiéis têm se mostrado inseguros em transitar pelas ruas do bairro para irem à missa. A matriz atribui os furtos ao aumento de usuários de drogas e pessoas em vulnerabilidade na região e informou que levou o caso ao comandante do 7º BPM (São Gonçalo), pedindo para que as rondas policiais em Neves fossem intensificadas. Além disso, três ocorrências foram registradas na delegacia do bairro.

"Tiramos o horário da missa da noite de domingo, porque as pessoas têm ficado com medo de virem à noite. Muitos acabam deixando de participar por causa dessa insegurança. Colocamos um horário na parte da manhã para as pessoas que vinham participar à noite, porque estava inviável, devido a essa insegurança, ruas escuras e muitas das vezes, os dependentes químicos ficam rondando por ali com pedras na mão, brigando entre eles. Isso acaba fazendo com que pessoas que já foram até assaltadas, deixem de vir", afirmou o padre Ricardo Dias, responsável pela paróquia, que lamentou a delegacia próxima não inibir as ações criminosas.

"Hoje não temos proteção nem mesmo estando do lado daqueles que deveriam nos proteger, nos dar segurança. Menos de 50 metros e sete vezes a igreja sendo invadida", desabafou. Procurada, a Polícia Militar informou que "as equipes realizam policiamento na região com o intuito de prender os envolvidos em flagrante delito". Em nota, a Polícia Civil disse que a 73ª DP (Neves) está investigando o caso e diligências estão sendo realizadas para identificar e prender os criminosos.

A instituição disse ainda que apesar da ação da polícia, "a manutenção dessa prisão é praticamente impossível, pois as leis atuais são brandas com o crime de furto, fazendo com que o criminoso não fique preso e se sinta cada vez mais à vontade para praticar novos delitos". A Prefeitura de São Gonçalo afirmou, por meio de nota, que a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza ações de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Uma das ações aconteceu nesta quarta-feira, na Praça Sargento Siber Mendonça, na Venda da Cruz, seguindo para o bairro de Neves, ao lado de uma unidade do Detran, e finalizando a ação na Rua Aloísio Neiva, próximo à comunidade Menino de Deus, no Centro. Equipes da Secretaria de Ordem Pública, através da Operação São Gonçalo Presente e do programa RJ Para Todos apoiaram as abordagens.

Por meio da parceria entre o município e o Governo do Estado, serão feitas ações para acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social, em diferentes pontos do município, três vezes por semana. Segundo a prefeitura, o objetivo é dar apoio às pessoas em situação de rua e garantir mais tranquilidade à população gonçalense.