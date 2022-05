'Grosso' era considerado foragido da Justiça - Reprodução

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (18), um miliciano acusado de envolvimento na morte do dono de um ferro-velho, no bairro do Tanque, na Zona Oeste do Rio, em 2019. Jorge Luiz Grossi Júnior, o "Grosso", de 35 anos, estava foragido da Justiça e foi encontrado na comunidade do Catiri, em Bangu, na mesma região, por agentes da 29ª DP (Madureira).



De acordo com as investigações, "Grosso" participou do homicídio de Marcelo Sousa e Silva Moura, dono do estabelecimento, porque ele se recusou a pagar a "taxa de segurança" exigida pelos milicianos. A vítima foi morta dentro do ferro-velho, que fica na Estrada do Cafundá. Ainda segundo a Polícia Civil, todos os parentes de Marcelo foram expulsos da comunidade do Catiri, que é comandada pelo miliciano "Marquinho Catiri".

Além disso, de acordo com o delegado titular da distrital, Neilson Nogueira, um sobrinho do homem, identificado como Bruno Silva Moreira Martins, desapareceu em abril de 2020. Até hoje, somente o carro dele, com marcas de tiros, foi encontrado. Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio. O miliciano foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição da Justiça.