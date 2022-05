Ventania na orla do Rio - Agência O Dia

Publicado 19/05/2022 14:39

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município do Rio entrou em estágio de mobilização às 13h30 desta quinta-feira (19), devido ao registro de rajada de vento forte na estação Marambaia (59,4 km/h), na última hora, e previsão de ventos fortes a muito fortes.

Segundo o Alerta Rio, até sexta-feira (20), há previsão de rajadas de ventos fortes (de 52 a 76 km/h) para a cidade, podendo ser muito forte (maior que 76 km/h) entre a tarde desta quinta-feira e a madrugada de sexta.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

Passagem de ciclone

A Marinha do Brasil emitiu um alerta, na última terça-feira (17), sobre a passagem do ciclone tropical 'Yakecan', que deve chegar ao Rio nesta quinta-feira (19).

De acordo com a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, é indicado que a população não saia de casa.



"Aqui ele deve atuar mais próximo da gente com ventos fortes a muito fortes. No Sul, ele estava muito mais próximo da costa do que como ele está previsto para passar no Rio, no qual ele vai passar um pouco mais distante e não tem essa previsão de ventos tão intensos", explicou.

De acordo com Raquel, apesar de os ventos serem o grande destaque, a temperatura na cidade do Rio deve cair consideravelmente. A previsão para hoje é de 12ºC de mínima e 22ºC de máxima. Haverá pancadas de chuva entre à tarde à noite.