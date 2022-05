Funcionários trabalham na recuperação da estrutura por onde corre o Rio Maracanã, na Tijuca - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/05/2022 13:50 | Atualizado 19/05/2022 13:55

Rio - A Prefeitura do Rio vem realizando obras de revitalização em sete canais da cidade. As intervenções são feitas em Campo Grande, Centro, Deodoro, Ilha do Governador, Realengo, Tijuca e Taquara.

Ao todo, a Fundação Rio-Águas irá investir R$ 4,7 milhões em obras para a recuperação de 260 metros da rede pluvial. As ações acontecem nos rios Maracanã (Tijuca), Do A (Campo Grande), Trapicheiros (Centro), Sapopemba (Deodoro), Jequiá (Ilha), Marinho (Realengo) e Grande (Taquara).

No Rio Maracanã, por exemplo, 75 metros de muro serão recuperados ao todo, em dois trechos. São 30 metros entre as ruas Dona Delfina e Uruguai, que já estão em execução, e mais 45 metros no trecho próximo ao Shopping Tijuca, que ainda serão iniciados.

Ainda de acordo com a Rio-Águas, todas as obras serão concluídas até o início do segundo semestre.