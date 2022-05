Movimentação de clientes no Saara - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Movimentação de clientes no SaaraReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/05/2022 12:18

Rio - A Saara, centro de comércio popular mais tradicional do Rio, poderá dar nome à estação de metrô Presidente Vargas. O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) desta última quarta-feira (18) e agora segue para sanção do governador Cláudio Castro.

Para comerciantes locais, a medida deve impulsionar o crescimento econômico da região, já que a Estação Presidente Vargas, da Linha 1 do metrô, recebe por volta de 17 mil pessoas todos os dias.

“A inclusão do nome Saara é um pedido antigo dos comerciantes, acreditamos ser uma forma de valorizar o comércio popular da região, além de impulsionar o turismo também por associar o principal ponto à estação Presidente Vargas já conhecida”, afirmou o deputado Léo Vieira, coautor da lei.

Localizado no centro histórico do Rio, o Polo Saara é considerado o maior shopping a céu aberto do estado. Formado por 11 ruas nas adjacências da Rua da Alfândega, reúne mais de 800 lojas, a maioria voltadas para o comércio popular. A região foi originalmente ocupada por imigrantes de diferentes nacionalidades no final do século XIX, que montaram pequenos negócios para o sustento de suas famílias.

A arquitetura antiga das lojas que compõem o Polo ainda está preservada, mantendo a mesma aparência da época. O nome significa ”Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega”, mas também remete ao Oriente Médio. Neste ano, a Saara completará 60 anos.

O diretor da Saara, Eduardo Blumberg, falou ao DIA sobre a mudança e revelou que o novo nome trará benefícios não só para o comércio, mas também para o metrô, que poderá obter uma maior movimentação na estação. "É um marco essa mudança de nome, já é uma luta de quase tinta anos. Para mim, depois da formação da associação Saara, esse é o nosso segundo grande momento. Vai ser bom para turistas, para o Pólo, para o metrô, para todos", explicou.

A estação do metrô passará a ser chamada Saara-Presidente Vargas, de acordo com o projeto de lei de autoria original do deputado Alexandre Knoploch.

Procurado, o MetrôRio informou que está ciente do projeto de lei, mas aguarda sua sanção para comentar sobre o fato.