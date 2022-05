Cerimônia de inauguração foi realizada às 10h, na Rua Expedicionário Ari Rauen, no bairro Colubandê - Divulgação

Cerimônia de inauguração foi realizada às 10h, na Rua Expedicionário Ari Rauen, no bairro ColubandêDivulgação

Publicado 19/05/2022 13:54 | Atualizado 19/05/2022 17:33

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar inaugurou na manhã desta quinta-feira (19) um Centro de Equitação Terapêutica, localizado na área da histórica conhecida como Fazenda Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A nova unidade, que utiliza cavalos no tratamento de pessoas com deficiências motoras ou cognitivas, prestará atendimento a policiais militares, seus dependentes e também a população local. A cerimônia de inauguração foi realizada às 10h, na Rua Expedicionário Ari Rauen, no bairro Colubandê.



fotogaleria "A inauguração do III Centro de Equitação Terapêutica, localizado na Fazenda Colubandê, em São Gonçalo, atinge duas frentes – o Policial Militar e a sociedade. Através de uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, conseguimos ampliar nossa capacidade de atendimento. Além dos nossos policiais e seus dependentes que residem na região, vamos atender à população local", disse o Secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Esse método terapêutico foi implantado na Polícia Militar do Rio há 25 anos, com a inauguração do primeiro Centro de Equitação Terapêutica no Regimento de Polícia Montada Coronel Enyr Cony dos Santos, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Inicialmente, o público-alvo eram policiais militares vítimas de alguma lesão permanente e seus dependentes. Mas, diante da eficiência do tratamento e da pouca oferta de atendimento, o serviço foi estendido à população.



"Foi em função dos excelentes resultados obtidos no tratamento de deficiência motoras e cognitivas que estamos expandindo nossa rede de atendimento, seguindo uma determinação do governador Cláudio Castro", lembrou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.



No final do ano passado, o comando da corporação inaugurou o segundo Centro de Equitação Terapêutica, em Sulacap, através de uma parceria com o Detran. A terceira unidade, já a partir deste mês de maio, vai expandir o atendimento numa área da Fazenda Colubandê, onde hoje está instalado o Comando de Polícia Ambiental (CPAm) da SEPM.



"Essa terceira unidade é resultado de uma parceria que firmamos com a Prefeitura de São Gonçalo. Além dos nossos policiais e seus dependentes que residem na região, vamos atender à população local", destacou o coronel Pires.



As unidades de equoterapia são mantidas pelo Regimento de Polícia Montada (RPMont), com toda a logística necessária – estábulos, tratadores e assistência veterinária. Os profissionais que prestam o atendimento são policiais militares com especialização em fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, pedagogia e educação física.



Desde a criação da primeira unidade de equoterapia, os profissionais da corporação já atenderam mais de 20 mil pessoas.