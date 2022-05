Confusão aconteceu na porta de casa noturna na Barra da Tijuca - Divulgação

Confusão aconteceu na porta de casa noturna na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 19/05/2022 13:23 | Atualizado 19/05/2022 15:48

Rio - Um PM de licença foi preso, na madrugada desta quinta-feira (19), após ter se envolvido em confusão, agredido uma pessoa e atirado para o alto em frente a boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O policial, identificado como Marcos Roberto França Júnior, recebeu voz de prisão de policiais civis após o desentendimento. Com ele, os agentes encontraram duas armas, uma registrada e uma em situação irregular.

O soldado é lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e estava fora de serviço desde o mês de março por licença. De acordo com a Polícia Militar, o PM está sendo ouvido pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE). A corregedoria da corporação, através da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), acompanha o caso do policial.

Em nota, a boate Lalu Lounge disse que desconhece a ocorrência de acontecimento dentro do estabelecimento, mas que permanece "a disposição das autoridades competentes, caso seja instada a colaborar com eventual esclarecimento".