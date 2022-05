Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/05/2022 15:32

Rio - Homem apontado como líder de milícia que explora a comunidade 7 de Abril, em Paciência, na Zona Oeste, foi preso em flagrante por policiais civis, nesta quinta-feira (19). O criminoso seria integrante da organização criminosa chefiada por Luiz Antonio da Silva Braga, o Zinho. Ele foi preso por uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que fazia diligências na localidade conhecida como New Jersey, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais civis da DRE buscavam integrantes da milícia de Zinho, quando avistaram o miliciano e deram foz de prisão. Com ele, os agentes encontraram uma pistola e um rádio comunicador. O material motivou a voz de prisão. Após a abordagem, o miliciano foi conduzido à sede da DRE na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.