Rodoviária terá tendas montadas nas plataformas para orientação. Expectativa é que 30 mil pessoas passem pelo terminal nesta sexta-feira - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rodoviária terá tendas montadas nas plataformas para orientação. Expectativa é que 30 mil pessoas passem pelo terminal nesta sexta-feiraMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/05/2022 14:54

Rio - A Rodoviária do Rio em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros (Abrati) criou o "Dia D" de conscientização no trânsito em alusão à campanha "Juntos Salvamos Vidas" do Maio Amarelo. A ação esta marcada para acontecer nesta sexta (20), no terminal rodoviário, com a montagem de tendas onde passageiros e motoristas receberão informativos sobre viagens seguras. Outras dez rodoviárias no país também participarão.

De acordo com dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Brasil é o quarto país no mundo em acidentes de trânsito. A violência atinge por ano mais de meio milhão de vítimas. A cada minuto, pelo menos uma pessoa fica inválida e, a cada 12 minutos, uma pessoa morre. A situação é alarmante e motiva as ações como a que será feita nas rodoviárias, aponta Letícia Pineschi, conselheira e porta-voz da Abrati.

"O compromisso para um trânsito mais seguro depende também de uma mudança de comportamento dos passageiros. Muitos ignoram os riscos e embarcam em viagens ilegais, que desobedecem a regras e práticas fundamentais para um transporte seguro e confiável. Lembramos que as empresas rodoviárias regulares mantêm programas permanentes de sua mão-de-obra, como a capacitação, a saúde e o descanso adequado dos motoristas. Além disso, só por meio dos ônibus regulares é possível contar com aplicativos de alerta, controle de velocidade e monitoria da viagem. O embarque (assim como o desembarque) é feito em terminais autorizados, seguros e fiscalizados", aponta Letícia Pineschi,

Neste Dia D, serão montadas tendas nas plataformas e terminais com equipes fazendo a distribuição de folhetos, das 9h até às 16h, com informações e cuidados em relação à viagem como a importância do uso de sinto de segurança e da escolha por um transporte regular. Já os motoristas das viações receberão informações sobre a importância da direção defensiva, o uso responsável do celular e receberão material de treinamento e reciclagem entre outros tópicos.

A ação, feita com o suporte do Sest Senat, CNT, da ANTT e do ONSV, também acontece nas rodoviárias de SP (Tietê), Vitória (ES), Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Teresina, Fortaleza, Joao Pessoa, Salvador e Recife.



Rodoviária do Rio

A Rodoviária do Rio, segundo terminal rodoviário da América Latina com maior movimento de passageiros, deverá movimentar cerca de 30 mil passageiros nesta sexta-feira, dia da ação. O espaço também deve receber ações como a divulgação de cartazes e mídias no terminal, pelas redes sociais da rodoviária e nos canais virtuais de comunicação da Abrati.