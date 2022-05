Segundo o MP-RJ, mais de R$ 1 milhão foram desviados - Foto: Reprodução da internet

Publicado 19/05/2022 14:47

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de mais de R$ 1,1 milhão das contas de dois ex-fiscais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio: João Carlos dos Santos e João Berchmans de Araújo. Eles eram fiscais de contratos da SMS, em 2015, na gestão do prefeito Eduardo Paes.

Essa é a terceira fase da Operação Calvário, que teve início em 2018 e denunciou 22 pessoas acusadas pelo desvio de recursos públicos em contratos firmados junto a unidades de saúde em diferentes estados.

De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), entre julho e setembro de 2015, eles pediram propina para direcionar contratos com a Cruz Vermelha Brasileira do Rio Grande do Sul, que era responsável pela gestão da UPA do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Os pagamentos foram feitos entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, em 36 datas.

O mentor do esquema na Cruz Vermelha era o também denunciado Daniel Gomes da Silva, que fez delação premiada apontando a corrupção dos fiscais e afirmou também que realizou contratos superfaturados com a Andorra Serviços, uma empresa de alimentação administrada por Sérgio Ricardo de Sá, para fornecer serviços de nutrição à UPA, com a empresa expedindo notas superfaturadas.

Segundo o MPRJ, a atuação de cada um dos denunciados na organização criminosa está descrita de forma detalhada na peça acusatória. Há a transcrição de inúmeros diálogos captados, além de documentos e informações obtidas ao longo da investigação. Além do crime de organização criminosa, a denúncia descreve também os inúmeros crimes de peculato e tem, inclusive, planilhas nas quais constam a data do pagamento, a unidade de saúde, o valor pago e os inúmeros saques realizados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que João Carlos dos Santos e João Berchmans de Araújo são servidores públicos de carreira há mais de 20 anos e com atuação em diversas gestões da Secretaria. Disse ainda que está à disposição do Ministério Público para atender a qualquer solicitação que seja feita sobre o caso.