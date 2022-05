Axel Grael (PDT), prefeito de Niterói - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 19/05/2022 12:24 | Atualizado 19/05/2022 12:27

Rio - O prefeito do município de Niterói, Axel Grael (PDT), informou em suas redes sociais ter testado positivo para a covid-19 nesta quinta-feira (19). o chefe do executivo municipal também disse que está apenas sentindo sintomas leves. Ele já tomou as duas doses de reforço da vacina contra a doença.

O prefeito cancelou todos os compromissos que tinha na agenda presencial até que seja liberado pelos médicos. "Aproveito para ressaltar a importância de estar com o calendário de vacinação em dia. Não deixe de se proteger e de proteger quem você ama!", complementou Axel Grael na postagem.

Esta é a segunda vez que o prefeito de Niterói é diagnosticado com a covid-19. Em novembro de 2020, após a campanha eleitoral que o elegeu, o gestor testou positivo para a doença.

Realizei o exame de COVID-19 por segurança e testei positivo. Estou assintomático e passo bem. Seguindo as determinações das autoridades de saúde ficarei em isolamento nos próximos dias. Reforço para que todos mantenham os protocolos de segurança. Essa guerra ainda ñ acabou. — Axel Grael (@axelgrael) November 25, 2020

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Niterói informou que Axel Grael está com sintomas gripais leves, isolado em casa, em tratamento e se recupera bem.