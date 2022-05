'Rael' era apontado como o homem de confiança do chefe do tráfico de drogas local - Reprodução

'Rael' era apontado como o homem de confiança do chefe do tráfico de drogas local Reprodução

Publicado 19/05/2022 10:43 | Atualizado 19/05/2022 12:03

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento nas vias da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (19), após a operação da Polícia Civil que terminou com um suspeito morto, um morador ferido e uma das lideranças do tráfico de drogas presa, nesta quarta-feira (18). Até o momento, não há informações de novos confrontos na comunidade.

Não há ação da Polícia Civil no local hoje. O homem preso ontem era uma das lideranças da comunidade, o segundo na hierarquia da organização criminosa que atua na região. Israel Miranda de Lima, o "Rael", é integrante do Comando Vermelho e apontado como o homem de confiança de William Sousa Guedes, o "Chacota" ou "Corolla", chefe do tráfico de drogas de Manguinhos.







Contra o preso, já havia três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ação, os agentes também apreenderam 1.443 pacotes com cocaína; 1.100 com maconha; 794 de crack; 16 seringas com THC, um princípio ativo da maconha na forma líquida; além de 320 munições de calibre 7.62x51mm; nove granadas e dois rádios comunicadores.



Ygor Hudson Alves da Palma, conhecido como "HD" chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas acabou morrendo quando estava sendo transferido para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador.



Além dele, um morador da comunidade acabou sendo atingido por estilhaços de bala no pé e também levado para a UPA. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) o quadro de saúde de Anderson Miguel Bento de Lima é estável. Segundo a Polícia Militar, o policiamento segue intensificado nas vias da região, nesta quinta-feira (19). Até o momento, não há informações de confronto. De acordo com a Polícia Civil, William assumiu o comando da favela quando o à época chefe do tráfico, Alexander Jesus Carlos, o "Choque", foi expulso da facção criminosa pelo líder do grupo, Carlos Rabelo Quintanilha, o "Abelha". Desde então, segundo as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), "Rael" era responsável por repassar as ordens de "Chacota" para os demais criminosos da favela de Manguinhos.Contra o preso, já havia três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ação, os agentes também apreenderam 1.443 pacotes com cocaína; 1.100 com maconha; 794 de crack; 16 seringas com THC, um princípio ativo da maconha na forma líquida; além de 320 munições de calibre 7.62x51mm; nove granadas e dois rádios comunicadores. Durante o confronto de ontem, outro suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Ygor Hudson Alves da Palma, conhecido como "HD" chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas acabou morrendo quando estava sendo transferido para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador.Além dele, um morador da comunidade acabou sendo atingido por estilhaços de bala no pé e também levado para a UPA. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) o quadro de saúde de Anderson Miguel Bento de Lima é estável. Segundo a Polícia Militar, o policiamento segue intensificado nas vias da região, nesta quinta-feira (19). Até o momento, não há informações de confronto.

A operação

Três carros da Polícia Civil foram atacados a tiros nas proximidades de Manguinhos nesta quarta-feira, durante uma inspeção de agentes em um ferro-velho na região, no início da tarde. Após os ataques, a polícia fez uma operação na favela para tentar prender os suspeitos. Houve intenso tiroteio. Um helicóptero blindado sobrevoou a comunidade.

Na troca de tiros, Ygor e Anderson foram baleados. Moradores chegaram a fazer um protesto na Avenida Dom Hélder Câmara, em frente à Cidade da Polícia , acusando os policiais civis de terem baleado um morador. Policiais militares precisaram intervir no protesto com bombas de efeito moral, depois que manifestantes pararam ônibus que passavam pela via.