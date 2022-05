Rio está sob alerta de ressaca com ondas de até 4 metros - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio está sob alerta de ressaca com ondas de até 4 metrosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/05/2022 08:19 | Atualizado 19/05/2022 13:20

Rio - O Rio de Janeiro bateu o recorde de temperatura mais baixa do ano pelo segundo dia seguido com a passagem da tempestade subtropical Yakecan pela costa brasileira. Nesta madrugada a estação meteorológica da Vila Militar, na Zona Oeste, registrou 11,05 º C. Na véspera, a temperatura mais baixa da capital foi 11,08 ºC, segundo o INMET.

Já no Estado do Rio, a temperatura mais baixa registrada foi no Pico do Couto, em Petrópolis, com 1,8°C. Ontem, a mesma estação registrou 1,4 ºC.

A mínima para hoje é de 11ºC e a máxima, 24ºC. Há previsão de ventos fortes (de 52 km/h até 76 km/h) a muito fortes (acima de 76 km/h). Um sistema de baixa pressão no oceano influenciará o tempo, deixando o céu com nebulosidade variada e previsão de chuviscos ou chuva fraca a partir do fim da tarde.

Meteorologista do sistema Alerta Rio, Christiane Nascimento, afirmou que o sistema de baixa pressão está no oceano se afastando da Região Sudeste. Durante esta manhã, houve registro de vento moderado na cidade. A previsão é de que haja ventos moderados ou fortes ainda nesta manhã e ventos fortes ou muito fortes durante a tarde e noite. Na madrugada, eles perdem intensidade.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca até a noite de sexta-feira com ventos muito fortes e ondas entre 2,5m e 4m nas áreas marítimas adjacentes às costas das regiões Sul e Sudeste.

A tempestade Yakecan não vai atingir a cidade do Rio, e vai passar pelo oceano relativamente próximo da costa, mas não tão perto de áreas populosas, como ocorreu no Sul do país. A expressão "Yakecan" significa “o som do céu” em tupi-guarani.

O sistema está classificado pela Marinha como tempestade subtropical, atribuído o nome "Yakecan", que podem provocar ventos de até 47 nós (88 km/h), entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé, da noite do dia 18 à madrugada do dia 20 de maio.



O Instituto Nacional de Meteorologia aponta que 17 estados em todas as regiões do país estão em zona de "perigo" por conta da onda de frio que começou nesta semana. Santa Catarina registrou neve por dois dias seguidos. Enquanto isso, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram as menores temperaturas do ano até agora. No Rio Grande do Sul, um barco com três tripulantes naufragou e um homem morreu.



Previsão para o Rio

Na sexta-feira (20), o tempo permanece instável e há previsão de chuva fraca, isolada, a qualquer momento. Os ventos ainda poderão ser fortes (de 52 km/h até 76 km/h) durante a madrugada, passando a moderados a partir da manhã. Ao longo do sábado (21), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o dia com nebulosidade variada e com chuva fraca, isolada, durante a madrugada. No domingo (22/05) e segunda-feira (23/05), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio.