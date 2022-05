Moradores de Manguinhos fazem manifestação em frente à Cidade da Polícia e acusam policiais civis de terem baleado inocente - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 17:42 | Atualizado 18/05/2022 19:08

Rio - Moradores de Manguinhos, na Zona Norte da cidade, fizeram um protesto na Avenida Dom Hélder Câmara, em frente à Cidade da Polícia, na tarde desta quarta-feira (18). Eles acusam policiais civis de terem baleado um morador da comunidade durante ação dos agentes nesta quarta. Pela manhã, três carros da Polícia Civil foram atacados a tiros nas proximidades da região. Logo após, ocorreu uma operação policial na comunidade que terminou com duas pessoas baleadas. Elas foram socorridos para uma UPA da região, onde uma delas acabou não resistindo aos ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saíde (SMP), a outra pessoa está estável. Os agentes apuram se eles têm envolvimento com o tráfico local.

Revoltados, os moradores chegaram a chamar os policiais civis de “assassinos” e pediram por “justiça”. Eles pararam ônibus que passavam pelo trânsito na altura da Cidade da Polícia. Policiais militares intervieram no protesto com bombas de efeito moral. Houve correria dos manifestantes, que retornaram para favela. Procuradas pelo DIA, as polícias Civil e Militar ainda não se posicionaram sobre o protesto.

