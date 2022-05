Viatura da Polícia Civil é alvejada nesta quarta-feira próximo à comunidade de Manguinhos - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - Depois fazer uma inspeção em um ferro-velho, três carros da Polícia Civil foram atacados a tiros nas proximidades de Manguinhos, na Zona Norte da cidade, nesta quarta-feira (18). No início da tarde, a Polícia Civil fez uma operação na favela para tentar prender os agressores. Houve um intenso tiroteio e moradores ficaram em pânico. Um helicóptero blindado sobrevoou a região. Assustadas, crianças da Escola Municipal Albino Souza Cruz, na Avenida dos Democráticos, se protegeram sentadas no corredor da unidade. Um bandido foi baleado.

De acordo com a Polícia Civil, as viaturas foram alvejadas ao passar na altura de Manguinhos: “Na terceira ocorrência, havia um comboio vindo logo atrás, que entrou em diligência para tentar efetuar a prisão dos agressores. Após intenso confronto, foi solicitada a presença do helicóptero para apoio aéreo e preservação da segurança de policiais e moradores”, informou a nota.

No momento da operação, um homem foi baleado e socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Segundo a Polícia Civil, o ferido seria um dos bandidos envolvidos na ação. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do baleado.

Pelas redes sociais, moradores de Manguinhos relataram que o helicóptero estava sobrevoando bem baixo pela comunidade. Vários carros da Polícia Civil saíram da Cidade da Polícia, no Jacarezinho, em direção à comunidade. Entre eles, um veículo blindado. Moradores ficaram assustados.

“Eu fico apavorada quando tem operação no Manguinhos, Mandela e jacaré, lá parece Afeganistão é tiro de verdade”, escreveu uma mulher em rede social. Outro morador também usou as redes sociais para informar: “O bicho tá pegando lá no Manguinhos, muito tiro, helicóptero e tudo”.

Ao final da operação, um carro com granadas foi apreendido pelos policiais civis.