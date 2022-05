Pessoas em situação de rua vivendo no Centro do Rio - Agência O Dia

Pessoas em situação de rua vivendo no Centro do RioAgência O Dia

Publicado 18/05/2022 18:58 | Atualizado 18/05/2022 18:59

Rio - O frio que atinge a cidade desde a última segunda-feira fez com que a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) antecipasse o início da Campanha do Agasalho deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18), quando os termômetros registraram o dia mais frio do ano na cidade, com mínima de 13,2ºC e máxima de 22º C. A temperatura pode ficar ainda mais baixa na madrugada desta quinta-feira, com expectativa de mínima de 10°C.

Por conta do frio, que deve se estender por todo o mês de maio, a campanha foi iniciada quase um mês antes do previsto. A ideia é arrecadar os agasalhos e distribuir para pessoas carentes e em situação de rua. As doações de casacos, roupas de frio, colchões, mantas e calçados podem ser feitas durante 24 horas em três pontos de coleta.

São eles: Centro Popular Bárbara Calazans, na Rua República do Líbano, 54; no CREAS Maria Lina de Castro Lima, na Rua São Salvador, 56, Flamengo; e no CREAS Zilda Arns Neumann, na Rua Cândido Magalhães, 88, Campo Grande.

De acordo com a SMAS, os pontos também estarão recebendo pessoas para atendimento e encaminhamento para abrigos da Prefeitura do Rio. Além disso, os polos irão oferecer alimentação, banheiros e água. Ao todo, novas 70 vagas foram criadas em abrigos para atender às pessoas nesse período.

Atualmente, a rede de abrigos da cidade conta com 2.600 vagas para pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. Os leitos são divididos entre locais administrados pela SMAS e vagas em locais privados, com quem a prefeitura tem convênios. A pasta espera criar outras 166 vagas nas próximas semanas.