Orla do Rio está sob alarme de ressaca - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 09:46 | Atualizado 18/05/2022 10:03

Rio - Os termômetros bateram o recorde de temperatura mais baixa na manhã desta quarta-feira (18) no Rio de Janeiro. A temperatura caiu à 13,2ºC, às 6h30, no Alto da Boa Vista, segundo o Alerta Rio. E a previsão é de que o frio ainda piore na noite de hoje. A máxima prevista é de 22ºC.



Ao longo do dia, o tempo será influenciado por um deslocamento de um sistema de baixa pressão no oceano do Rio de Janeiro. O céu estará parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva.

Também há alerta para ventos fortes. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (entre 52 km/h e 76 km/h), sendo mais intensos no período da noite.

No mar, o aviso é de ressaca pela Marinha. Ondas de até 3 metros podem atingir a orla da cidade das 9h desta quarta-feira (18) até as 9h de amanhã (19). A orientação é que os cariocas evitem banho de mar ou prática de esportes aquáticos no período. Em caso de afogamento, a Marinha recomenda que não se faça salvamentos, mas acione os Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).