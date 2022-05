Caminhão foi interceptado pela equipe do posto fiscal de Comendador Levy Gasparian - Divulgação

Publicado 18/05/2022 21:23

Rio - Agentes da Força Especial de Controle de Divisas apreenderam, na noite desta terça-feira (17), 12 toneladas de caixas de sabão em pó falsificado e sem nota fiscal. A ação faz parte da Operação Foco, realizada pela Secretaria de Estado da Casa Civil em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda.

Segundo a secretaria, o material estava distribuído em 15 mil caixas de papelão com claros indícios de falsificação de uma famosa marca do produto. A interceptação do caminhão ocorreu na altura do km 8 da BR-040, pela equipe do posto fiscal de Comendador Gasparian, e seguiria da cidade de Pará de Minas, em Minas Gerais, para Maricá, no Rio de Janeiro.

O motorista foi autuado e o material apreendido foi encaminhado para a 108 ª Delegacia de Polícia, em Três Rios. Uma amostra da mercadoria foi entregue para avaliação pericial.

"Nossa equipe ficou muito surpresa ao encontrar esse tipo de produto com claros sinais de falsificação. A embalagem era bem parecida com a da marca original. O veículo evadiu a barreira, mas nossos agentes conseguiram fazer a interceptação. A Foco trabalha de forma constante para monitorar as divisas do nosso estado e garantir que esse tipo de crime não fique impune", disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, coronel Eduardo Castelano.

A Operação Foco atua para coibir a evasão de ativos, fiscalizar as divisas do Estado do Rio e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense. O programa é realizada em vários pontos de entrada do estado, e também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos cinco postos fixos: Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.