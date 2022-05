Viaturas da Polícia Civil foram alvejadas nesta quarta-feira próximo à comunidade de Manguinhos - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 20:16 | Atualizado 18/05/2022 20:28

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu depois de ser baleado em um tiroteio entre criminosos e agentes da Polícia Civil em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, no início da noite desta quarta-feira (18). Próximo a ele, os policiais disseram que encontraram uma mochila com 320 munições de fuzil e drogas. Contudo, a instituição ainda está apurando se ele tem envolvimento com o tráfico local.



Além disso, um suspeito identificado apenas como Anderson, que foi atingido no pé durante o confronto, está estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). "A UPA Manguinhos informa que deram entrada dois homens adultos - um em estado estável e o outro faleceu", afirmou em nota.



Também durante a ação, um rapaz identificado como Rael, que seria o segundo na hierarquia do tráfico local, foi preso com nove granadas.

O ataque aconteceu durante uma inspeção de agentes em um ferro-velho da região. Viaturas foram alvejadas quando passavam pelo local . Assustadas, crianças da Escola Municipal Albino Souza Cruz, na Avenida dos Democráticos, se protegeram sentadas no corredor da unidade.

Pelas redes sociais, moradores relataram que um helicóptero da polícia estava sobrevoando bem baixo pela comunidade. Além disso, havia um veículo blindado. "Eu fico apavorada quando tem operação no Manguinhos, Mandela e Jacaré, lá parece Afeganistão, é tiro de verdade", escreveu uma mulher no Twitter. Outro morador também usou as redes sociais para informar: "O bicho tá pegando lá no Manguinhos, muito tiro".