A região do Brasil mais afetada pelo ciclone será o sul do Rio Grande do Sul - Pixabay

Publicado 18/05/2022 18:25 | Atualizado 18/05/2022 19:47

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta, na última terça-feira (17), sobre a passagem do ciclone tropical 'Yakecan', que deve chegar ao Rio nesta quinta-feira (19). A previsão indicou rajadas de ventos fortes que podem chegar até 80km/h no estado e, devido à ressaca, ondas de até três metros nas praias da capital e em todo o litoral. De acordo com a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, o fenômeno não vai atingir a cidade do Rio, e vai passar pelo oceano relativamente próximo da costa, mas não tão perto de áreas populosas, como ocorreu no Sul do país.



O sistema é classificado como tempestade subtropical, atribuído o nome "Yakecan", que podem provocar ventos de até 47 nós (88 km/h), entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé, da noite do dia 18 à madrugada do dia 20 de maio.



Segundo a meteorologista, apesar da tempestade não ser da mesma magnitude de como afetou a região Sul do país, Raquel alerta que a população deva seguir as recomendações de cuidado.



"Aqui ele deve atuar mais próximo da gente, dentre hoje (quarta) e amanhã, com ventos fortes a muito fortes, principalmente pela manhã, que podem passar dos 75km/h aqui na cidade, principalmente no litoral, mas ele não vai atingir a cidade. No Sul, ele estava muito mais próximo da costa do que como ele está previsto para passar no Rio, no qual ele vai passar um pouco mais distante e não tem essa previsão de ventos tão intensos", explicou Raquel.



Além dos ventos intensos, esse mesmo sistema poderá provocar ondas de direção sudoeste a sudeste, com alturas de 3,0 a 5,5 metros, em alto-mar, entre as manhãs dos dias 19 e 20 de maior e ondas de direção oeste a sul, com até 5,0 metros de altura, entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, da manhã do dia 19 à noite do dia 20 de maio.



De acordo com Raquel, apesar de os ventos intensos serem o grande destaque, a temperatura na cidade do Rio deve cair consideravelmente, com uma máxima de 22°Ce mínima de 11°C.



"A previsão de chuva fraca no final do dia de quinta-feira (19) e sexta-feira (20), que cai isolada, devido à entrada de umidade que os ventos acabam ocasionando. O destaque fica em relação ao vento, pode ser muito forte na quinta-feira, principalmente a tarde, e a noite", afirmou a meteorologista.



A expressão "Yakecan", dada ao ciclone, significa “o som do céu” em tupi-guarani. A nomenclatura foi oficialmente estabelecida por meio do Aviso Especial nº 356/2022, publicado no site do CHM, conforme a relação de nomes que consta nas Normas da Autoridade Marítima para as Atividades de Meteorologia Marinha do Brasil.

Como se proteger

De acordo com a Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ, a população deve tomar alguns cuidados, reforçadas pelo COR, diante da ocorrência de rajadas de ventos fortes durante a passagem do ciclone. A maior parte das recomendações contempla pequenas decisões que podem fazer a diferença nesse tempo de instabilidade.

Em casa:

- Feche janelas, basculantes e portas para evitar canalizações de ventos no interior de casa. Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.