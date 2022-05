Criminosos fazem arrastão na Avenida Marechal Rondon, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Criminosos fazem arrastão na Avenida Marechal Rondon, na Zona Norte do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/05/2022 18:30

Rio - Moradores e pessoas que precisam passar pela Avenida Marechal Rondon, no bairro de São Francisco Xavier, na Zona Norte, relatam que estão se sentindo cada dia mais inseguros e que a criminalidade na região aumentou significativamente. Na noite de terça-feira (17), criminosos voltaram a agir na localidade e, em menos de 30 segundos, assaltaram pelo menos três motoristas.



Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que três bandidos a pé e um de bicicleta agem com rapidez, apontando armas para as vítimas, que ficam em situação de vulnerabilidade e à mercê dos criminosos. Veja o vídeo:

Criminosos fazem arrastão na Avenida Marechal Rondon, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (17).



Divulgação#ODia pic.twitter.com/Y8eaeUjkNV — Jornal O Dia (@jornalodia) May 18, 2022

Segundo moradores, não são somente os veículos de passeio os alvos dos assaltantes, mas também os ônibus. "Tem arrastão e assalto à mão armada nos ônibus TODO DIA. E não fazem p* nenhuma", desabafou um rapaz em suas redes sociais. Um outro morador disse que além desta região, Mariz e Barros, Tijuca, Maracanã e São Cristóvão são locais frequentes de arrastões e assaltos.

As vítimas contam que muitos assaltantes usam disfarces para não chamar a atenção e quando têm a oportunidade de agir, como no caso do rapaz que usou uma bicicleta para abordar um motorista durante o arrastão na Avenida Marechal Rondon, não hesitam.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3ºBPM (Méier) não foram acionadas para verificar o arrastão de terça-feira. A corporação ressaltou que o patrulhamento na região do bairro São Francisco Xavier vem sendo feito regularmente e, "com o objetivo de coibir roubos, furtos e outros delitos, já determinou o reforço no policiamento preventivo com ações de abordagem a pessoas e veículos".

Noite de horror no bairro Maria da Graça





Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os criminosos armados, obrigando os ocupantes de diversos veículos a deixarem seus carros para que eles roubem os pertences. Alguns assaltantes chegam a xingar as pessoas. Após pegarem os objetos, eles mandam as vítimas voltarem para os seus carros e fogem.

No fim de abril deste ano, um grande arrastão assustou moradores da Zona Norte . O bairro de Maria da Graça viveu uma noite de terror, com uma onda de assaltos. Um grupo de criminosos, divididos em pelo menos quatro carros, realizaram um arrastão em uma das ruas da região e, em seguida, roubaram clientes e funcionários de um posto de combustíveis.Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os criminosos armados, obrigando os ocupantes de diversos veículos a deixarem seus carros para que eles roubem os pertences. Alguns assaltantes chegam a xingar as pessoas. Após pegarem os objetos, eles mandam as vítimas voltarem para os seus carros e fogem.

Dados de janeiro apontam que a violência aumentou na Zona Norte