Portal dos Procurados divulga cartaz de idoso acusado de tentativa de feminicídio - Divulgação

Portal dos Procurados divulga cartaz de idoso acusado de tentativa de feminicídioDivulgação

Publicado 18/05/2022 18:35 | Atualizado 18/05/2022 19:23

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta quarta-feira (18) um cartaz pedindo informações que ajudem na localização de um homem suspeito de tentar atear fogo ao corpo da ex-companheira em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Cláudio Sant’Ana de Souza, de 68 anos, não aceitava o fim do relacionamento de 20 anos. O crime aconteceu dentro da loja onde a vítima trabalha, na Rua Imperador, na segunda-feira passada (16).

A mulher chegou a pedir uma Medida Protetiva contra o ex-marido, com quem tem uma filha. Ele já é considerado um foragido da Justiça. Segundo investigações da 105ª DP (Petrópolis), Cláudio teria tentado atear fogo na vítima no momento em que ela abria o estabelecimento onde trabalhava.

O suspeito entrou no local e a pediu para tirar a medida protetiva. A mulher ficou com medo e acendeu a luz do estabelecimento. Foi nesse momento que ele a ameaçou: "Vou tacar fogo em você e na loja". Em seguida, ele tirou uma garrafa com gasolina de dentro do casaco e começou a jogar na ex-companheira. A vítima então tentou se defender e começou a gritar pedindo socorro. Ela conseguiu se desvencilhar de Cláudio após receber a ajuda de pessoas que passavam na rua no momento.

Cláudio ainda teria tentado acender um fósforo e jogar na vítima, que tinha seu corpo encharcado com gasolina, mas acabo jogando no chão. Na sequência, o suspeito fugiu do local. A patrulha Maria da Penha da Polícia Militar foi acionada pela vítima e foram em busca do acusado. No apartamento dele, os PMs teriam encontrado um casaco que tinha cheiro de gasolina e contendo uma faca no bolso. Os objetos foram apreendidos.

Contra Cláudio de Souza, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão preventiva, com base em um de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos delitos de tentativa de feminicídio, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.