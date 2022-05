Estação do BRT Cesarinho está fechada na manhã desta quinta-feira (19) - Reprodução / Google Maps

Estação do BRT Cesarinho está fechada na manhã desta quinta-feira (19)Reprodução / Google Maps

Publicado 19/05/2022 09:20 | Atualizado 19/05/2022 10:21

Rio - Um problema na rede elétrica causou o fechamento da estação do BRT Cesarinho, localizada em Paciência, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (19).

A Mobi-Rio, órgão responsável pelo BRT, informou que não há prazo para terminar o reparo, que está sendo realizado pela Light.

Procurada, a concessionária de energia informou que uma equipe está na estação (corredor Transoeste) para executar podas de árvores e substituir o cabo de rede que está causando a interrupção de luz.

Essa é a terceira vez em uma semana que uma estação do BRT fecha por alguma eventualidade. No último domingo (15), um incêndio fechou a estação do BRT Vila Queiroz, em Madureira, na Zona Norte. A Mobi-Rio informou que a estação está sendo recuperada e ficará fechada para operação até a conclusão das reformas, previstas ainda para esse ano.

Na última quarta-feira (18), a estação Arroio Pavuna, em Jacarepaguá, também permaneceu fechada por nove horas. A concessionária informou que o local ficou fechado para manutenção.