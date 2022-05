A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, atribui números ao maior investimento na polícia - Rafael Campos / Divulgação

Publicado 19/05/2022 06:00

Rio - Assaltos de rua, roubo de carga e de veículos, roubo seguido de morte e assassinatos por policiais militares tiveram o menor índice este ano. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), nos primeiros quatro meses deste ano, os assaltos tiveram uma queda de 21% no estado, totalizando 19.348 casos. Ano passado, nesse mesmo período, foram cerca de 24.414. Roubos seguidos de morte e assassinatos por agentes de segurança do estado também tiveram o menor número desde 1991.

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram 1.025 vítimas de homicídio doloso e 265 em abril. Em comparação a 2021, houve uma redução de 17% no acumulado e 13% no mês. No primeiro quadrimestre do ano, foram 1.455 mortes de latrocínio e homicídio doloso, uma redução de 23% em relação ao ano passado. Assassinatos por policiais registraram uma redução de 32%, com 405 mortes.

Conforme os dados publicados, foram 1.379 roubos de carga neste ano e 325 em abril, indicando uma diminuição de 8% em relação ao acumulado no ano passado e 18% comparado ao mês nesse mesmo período. Roubos de veículo tiveram uma redução de 14%, com 7.741 notificações.

Segundo o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, os crimes contra os bens materiais causam insegurança na população e, por isso, há necessidade de continuar investindo nas polícias. "Investimos e vamos continuar investindo nas nossas polícias para diminuirmos esses números cada vez mais", disse ele.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, declarou que a diminuição da criminalidade é o resultado de um maior investimento na polícia e nas forças de segurança. "Essas reduções expressivas nos índices de violência do estado que vêm acontecendo nos últimos meses são resultados do investimento na segurança pública e nos servidores das forças de segurança", informou.