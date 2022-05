Publicado 19/05/2022 01:00

Quantas mortes seriam evitadas se a PM já contasse com as câmeras nas fardas? Policiais não podem se igualar aos bandidos, dando tiro para todos os lados sem pensar nos inocentes. A semana novamente é marcada pela violência, em casos que poderiam ser evitados.

As operações da prefeitura demolindo estruturas irregularidades são de extrema necessidade, como as realizadas ontem, em Jacarepaguá. Porém, para cessar o problema, é importante oferecer opções para essas pessoas verem possibilidades fora do oferecido pelo crime organizado.