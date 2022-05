PM afirmou que apreendeu pistola e prendeu suspeito de efetuar os disparos - Divulgação

Publicado 19/05/2022 08:48 | Atualizado 19/05/2022 11:35

Rio - Um policial militar do 3º BPM (Méier) foi baleado na perna na manhã desta quinta-feira durante uma ação policial na comunidade Camarista Méier, no Engenho de Dentro. O agente, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido pelo Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), que acompanha todas as operações da Pmerj. Ele foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio.

Segundo a PM, o policial não corre risco de morte.

A Polícia Militar informou que o suspeito de ter feito os disparos foi preso com uma pistola .9mm. Também foram apreendidos carregadores de fuzil e entorpecentes, diz a nota. "Durante as incursões, atiraram contra as equipes e houve confronto", disse a corporação.



A ação tinha como objetivo a prisão de criminosos que realizam diversos roubos de rua nos bairros próximos, a apreensão de armas de fogo e a remoção de barricadas da região, disse a PM por meio de nota.

Às 11h30, o balanço foi atualizado. Foram apreendidos ainda mais uma pistola, rádios comunicadores e cadernos com anotações do tráfico de drogas.

Os agentes também realizam operação do 16º BPM na comunidade Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio. Policiais do 17º BPM estão nas comunidades João Telles e Pixura, na Ilha do Governador, Zona Norte.



Em Caxias, três criminosos armados foram interceptados e presos na Linha Vermelha, no Parque das Missões. Nesta manhã, o 15º BPM opera nas comunidades do Lixão e da Vila Ideal, no município da Baixada Fluminense.

A PM ainda não havia consolidado nenhum balanço das operações, com exceção de Camarista Méier, até a última atualização deste texto.