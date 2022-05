Conhecida com os vulgos ’Mãezona’ e ’Hello Kitty’, ela é suspeita de chefiar o tráfico na comunidade - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/05/2022 11:13

Rio - Uma mulher, suspeita de chefiar o tráfico na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, morreu na noite desta quarta-feira (18) após ser baleada durante um patrulhamento policial na região. Identificada apenas como Michelle, mais conhecida como "Hello Kitty" e "Mãezona", ela integraria o tráfico da favela comandada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a Polícia Militar, ela assumiu o cargo após a morte do traficante "3K".